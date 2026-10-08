Сосед спас двух девочек из пожара, где погибли пять человек

Двух девочек спасли при пожаре с пятью погибшими в Комсомольске

Сосед спас двух девочек во время пожара в Комсомольске-на-Амуре, где погибли женщина и четверо детей. Состояние одной из спасенных оценивается как средней степени тяжести, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Вторая девочка находится вне опасности. Обе пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила 10 кв. м. В результате погибли женщина и четверо детей.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются, городские власти пообещали помочь родственникам погибших.

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