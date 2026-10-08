Сотрудница школы умерла после нападения в Польше

Уборщица скончалась в реанимации в Мазовецком воеводстве Польши после того, как получила ножевые ранения в результате нападения в одной из начальных школ, сообщает региональная полиция.

По данным полиции Мазовецкого воеводства в соцсетях, 37-летнюю сотрудницу школы не удалось спасти, несмотря на оказанную помощь медиков. Помимо неё ранения получили учитель и директор — они попытались остановить нападавшего.

Инцидент произошёл около 9:00 по местному времени (10:00 мск) в начальной школе в населённом пункте Лещидул-Новины под Вышкувом. В здании появился 15-летний бывший ученик школы и нанес работнице удар ножом. Мотивы его действий пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после нападения в техникуме в Польше увеличилось.