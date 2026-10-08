Сотрудник ТЦК в Харькове сломал пенсионерке бедро и ключицу

В Харькове на востоке Украины 74-летняя женщина получила перелом шейки бедра и ключицы после того, как её толкнул сотрудник территориального центра комплектования. Об этом сообщило украинское издание «Страна», опубликовавшее видео инцидента.

По данным издания, всё произошло во время так называемого оповещения. На кадрах видно, как военком толкает женщину, и она падает на асфальт. При этом сотрудники ТЦК не оказали пострадавшей помощь и не вызвали скорую — они сразу уехали с места происшествия.

Напомним, с февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти принимают меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя многие пытаются любыми способами покинуть страну, зачастую рискуя жизнью. В украинских соцсетях регулярно появляются видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах.

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