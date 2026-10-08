Спасатели продолжили поиски выживших после частичного обрушения семиэтажки: есть погибшие

Губернатор турецкой провинции Стамбул Давуд Гюль прокомментировал обрушение дома в Малтепе, где погибли два человека и были спасены десять. Власти эвакуировали другие здания в зоне риска, начали расследование причин и проверку лицензирования, а на месте работают бригады из соседних муниципалитетов.

Десять человек, в том числе трое детей, были спасены после обрушения нижних этажей семиэтажного здания в стамбульском районе Малтепе. Тела двух человек были извлечены из-под завалов, в то время как спасательные команды продолжали поиски еще двух пропавших без вести.

Здание на улице Догу в районе Джевизли частично обрушилось по неизвестной причине, разрушив первые три этажа. Власти получили сообщение о пожаре рано утром в четверг, 8 октября, и оперативно направили на место аварийно-спасательные бригады. Спасательные команды эвакуировали людей, оказавшихся в ловушке на верхних этажах, которые выстояли обрушение, в то время как бригады переместились в разрушенную секцию для поиска тех, кто находится под завалами.

С помощью поисковых собак спасатели извлекли из-под завалов живыми четырёх человек, в том числе двух детей, и передали их медицинским бригадам, которые доставили их в близлежащие больницы. Было обнаружено, что текстильная мастерская на первом этаже здания пуста. Поскольку остальные этажи тоже оказались под угрозой обрушения, спасательные команды вошли в здание в контролируемом порядке. Дороги, ведущие на улицу, были закрыты для движения в качестве меры предосторожности, а для обеспечения работы бригад был установлен широкий периметр безопасности. Из близлежащих муниципалитетов также было направлено несколько единиц тяжелой техники для поддержки спасательной операции.

Губернатор Стамбула Давуд Гюль заявил, что ни один из спасенных из здания людей не находится в опасном для жизни состоянии. Гюль отметил, что число людей, которые, как полагают, оказались в ловушке под завалами, может измениться в зависимости от того, входил ли кто-либо в здание в качестве посетителя или, напротив, кто-то из находившихся внутри покинул его до обрушения. Он пообещал, что власти также проверят, были ли какие-либо нарушения в процессе лицензирования строительства и выдачи разрешений, как в административном, так и в судебном порядке.

«Нашим приоритетом всегда было безопасное и как можно более быстрое проведение поисково-спасательных операций, размещение эвакуированных жителей и обеспечение того, чтобы пострадавшие получили лечение», — заключил Гюль. Он добавил, что власти эвакуировали жильцов из других зданий, которые, как считается, находятся в зоне риска, и работают над стабилизацией ситуации в этом районе. Власти также начали расследование причин обрушения.