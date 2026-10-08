Спор двух "вагнеровцев" в чате закончился убийством

Ссора двух жителей Екатеринбурга в чате участников ЧВК «Вагнер» завершилась уличной дракой со смертельным исходом. Об этом сообщает Чкаловский районный суд города.

По версии следствия, конфликт между подсудимым и его оппонентом начался в октябре 2025 года в переписке. Мужчины договорились о встрече на улице Профсоюзной в Екатеринбурге вечером 16 октября, чтобы уладить спор.

Второй участник явился на встречу с ножом и вел себя агрессивно. В ходе завязавшейся драки фигурант дела обезоружил соперника, однако продолжил его избивать. В результате оппонент получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой позже скончался.

Мужчина оформил явку с повинной. Разбирательство стартовало в марте, но было приостановлено из-за тяжелой болезни обвиняемого. Процесс возобновился 15 сентября.

5 октября суд огласил приговор. Суд учел, что обвиняемый признал вину, оказывал содействие следствию, принес извинения потерпевшей стороне, а конфликт спровоцировал сам погибший, явившись с ножом. Обвиняемого приговорили к одному году ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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