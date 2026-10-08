Стал известен приговор таксисту, устроившему потасовку со стрельбой

В Екатеринбурге вынесли приговор таксисту за потасовку со стрельбой

В Екатеринбурге вынесли приговор таксисту за потасовку со стрельбой на Уралмаше. Об этом сообщает издание E1.RU.

По версии следствия, 18 октября 2025 года на улице 22-го Партсъезда шофер пытался убить Евгения А. и его близких после ссоры. Конфликт начался из-за того, что таксист включил режим платного ожидания раньше положенного, а затем отказался везти пьяную компанию.

Когда водитель начал отъезжать, он остановился, услышав удар по автомобилю. Выйдя из машины на разборки с пистолетом, он, по версии следствия, спровоцировал драку.

Судя по видео, мужчину повалили на землю и начали бить, после чего он открыл стрельбу из травматического пистолета и тяжело ранил Евгения. Инцидент произошел на глазах у восьмилетнего сына потерпевшего.

Подсудимый отрицает вину, утверждая, что действовал в рамках самообороны, так как пассажиры сами спровоцировали конфликт и начали его избивать. Защита просила оправдать его. Гособвинитель просил назначить 10,5 лет в колонии.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет в колонии особого режима.

Один из потерпевших не дожил до приговора из-за проблем со здоровьем.

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