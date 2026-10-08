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Происшествия 7045

Стало известно, что помогло выжить российскому подростку при нападении медведя

Подросток, на которого напал медведь на Алтае, смог выжить благодаря телефону

Подросток, на которого напал медведь на Алтае, смог выжить благодаря телефону
фото создано гигачат, николай ткаченко

Подросток, на которого напал медведь в Солтонском районе Алтайского края, смог выжить благодаря взрыву аккумулятора смартфона. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Инцидент произошел 8 октября. 15-летний юноша отправился в лесной массив для проверки улья с пчелами в сопровождении совершеннолетнего друга.

Обнаружив медведя, подросток залез на дерево, однако животное повалило ствол и начало кусать юношу, причинив ему множественные укусы, а также травмы головы и тела.

Спастись подростку помог телефон. Медведь прокусил устройство, которое воспламенилось. Взрыв аккумулятора причинил несовершеннолетнему термический ожог, но при этом отпугнул хищника.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, так как подростки отправились на участок с ульями, несмотря на введенный в районе режим ЧС из-за появления медведей.

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