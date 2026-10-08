Стало известно, что помогло выжить российскому подростку при нападении медведя

Подросток, на которого напал медведь на Алтае, смог выжить благодаря телефону

Подросток, на которого напал медведь в Солтонском районе Алтайского края, смог выжить благодаря взрыву аккумулятора смартфона. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Инцидент произошел 8 октября. 15-летний юноша отправился в лесной массив для проверки улья с пчелами в сопровождении совершеннолетнего друга.

Обнаружив медведя, подросток залез на дерево, однако животное повалило ствол и начало кусать юношу, причинив ему множественные укусы, а также травмы головы и тела.

Спастись подростку помог телефон. Медведь прокусил устройство, которое воспламенилось. Взрыв аккумулятора причинил несовершеннолетнему термический ожог, но при этом отпугнул хищника.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, так как подростки отправились на участок с ульями, несмотря на введенный в районе режим ЧС из-за появления медведей.

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