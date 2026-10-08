Студент московского вуза погиб после падения из окна

Иностранный студент РУДН погиб в Москве после падения из окна общежития

В Российском университете дружбы народов (РУДН) сообщили о трагическом происшествии с иностранным студентом. Инцидент произошел 7 октября в одном из общежитий вуза, говорится в Telegram-канале РУДН.

По информации пресс-службы РУДН, студент медицинского института выпал из окна здания. В университете выразили соболезнования его семье и близким.

Обстоятельства случившегося в настoящее врeмя устанавливаются. Других подробностей произошедшего представители учебного заведения пока не приводят.

В РУДН также опровергли появившиеся в Telegram-каналах сообщения, связывающие произошедшее с якобы неудачной пересдачей перед комиссией. В вузе подчеркнули, что на момент трагедии у студента не было назначенных комиссионных пересдач.

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