Студент столичного медвуза помог аферистам забрать миллионы у россиян

В Москве по подозрению в соучастии в серии телефонных мошенничеств задержан 21-летний студент столичного медицинского вуза, проживающий в Люберцах. По данным правоохранительных органов, молодой человек подрабатывал курьером у телефонных аферистов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Установлено, что фигурант причастен к хищениям у жителей Московского региона на общую сумму около 4 миллионов рублей. В одном из эпизодов злоумышленники под предлогом «сверки данных» выманили у жителя столицы СМС-код, после чего, представившись сотрудниками ведомств, убедили его в попытке оформления кредита.

Чтобы «спасти» средства, мужчину заставили провести «обыск» в собственном загородном доме по видеосвязи. Когда в кадр попали ювелирные украшения, жертву вынудили передать их курьеру. Попытка осмотреть квартиру бабушки потерпевшего насторожила мужчину, после чего он обратился в полицию.

Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. На Пресненской набережной при получении от потерпевшего пакета с ценностями и муляжом денег подозреваемый был задержан. Украшения возвращены владельцу, а телефон студента с оперативной информацией изъят.

Выяснилось, что он также причастен к двум другим эпизодам: жители Северного Медведкова и Подольска лишились в общей сложности 3,5 миллиона рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, которые будут соединены в одно производство.

По предварительным данным, наличные и средства от сдачи ценностей в ломбарды курьер конвертировал в криптовалюту и переводил кураторам, оставляя себе процент. В отношении студента избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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