Суд в Бишкеке вынес приговор Кадыру Атамбаеву по делу о захвате власти

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор по делу об организации массовых беспорядков и попытке захвата власти. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Среди фигурантов дела находится сын бывшего президента Кыргызстана Кадыр Атамбаев.

«Кадыр Атамбаев признан виновным по статье 326 Уголовного кодекса Кыргызстана и приговорён к 4 годам лишения свободы», — огласил решение судья Искандер Саргалдаков.

Суд проходил в закрытом режиме. Темирлан Султанбеков получил 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суд назначил Эрмеку Эрматову 1 год пробации. Судья оправдал Кубанычбека Кадырова. Абдурахим Абдрахманов получил 8 лет тюрьмы. Серикбай Кабыланбек получил 1 год и 9 месяцев. Его отпустили из-под стражи из-за отбытия срока во время следствия. Затем его депортируют.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана с 2011 по 2017 год. Он стал первым лидером страны, который добровольно покинул пост после окончания срока полномочий. Позднее его арестовали и осудили. Суд признал его виновным в коррупции и организации массовых беспорядков. В результате экс-президент лишился своего статуса и получил длительный срок лишения свободы.

Суд также вынес частное определение в адрес Генеральной прокуратуры и МВД. Согласно решению суда, документ указывает на грубые нарушения закона следователем Ибраевым. Ведомства должны письменно сообщить о своих действиях в течение месяца. Производство по части обвинений Абдрахманова прекратили. Стороны могут обжаловать решение в Бишкекском городском суде в течение 10 дней.

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