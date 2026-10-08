Такист пожаловался на трех пассажирок, которые позвали его к себе домой и изнасиловали, не заплатив за поездку

В Гане водитель такси заявил, что стал жертвой сексуального насилия со стороны трех пассажирок. Об этом пишет GhanaWeb.

По словам мужчины, женщины, с которыми он был немного знаком, попросили подвезти их, а затем под предлогом будущей поездки пригласили к себе домой.

Таксист рассказал радиостанции Kasapa FM, что после его прихода одна из женщин заперла входную дверь. Затем все трое начали приставать к нему и, несмотря на сопротивление, поочередно подвергли сексуальному насилию. Мужчина утверждает, что не смог отбиться от нападавших.

После случившегося водитель обратился в полицию, однако, по его словам, правоохранители лишь высмеяли его жалобу. Кроме того, пассажирки тaк и не рассчитались за поездку.

Комментируя историю таксиста, юрист Остин Брако Пауэрс призвал мужчин не скрывать случаи сексуального насилия. Он рекомендовал пострадавшим обращаться в полицию с заявлениями о нападении, а также предложил создать специальную площадку, где мужчины смогут рассказывать о подобных преступлениях.

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