Тела мужчины и женщины с признаками насилия нашли при пожаре в Приморье

Во Владивостоке во время тушения пожара обнаружили тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Приморскому краю.
Тела нашли 7 октября 2026 года в помещении на улице Русской. Следователи квалифицировали произошедшее по статье 105 УК РФ — убийство двух лиц.
На месте происшествия провели осмотр. Следователи назначили комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и пожарно-техническую.
По подозрению в убийстве двух человек задержали местного жителя. Обстоятельства произошедшего и причины смерти погибших устанавливаются.
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