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Происшествия 2200

Три белых медведя залезли к российским метеорологам

На метеостанцию на мысе Челюскин проникли три белых медведя

На метеостанцию на мысе Челюскин проникли три белых медведя
фото создано гигачат, николай ткаченко

На метеостанцию на мысе Челюскин на Таймыре проникли три белых медведя. Об этом сообщает СМИ.

По словам очевидцев, визит хищников для полярников — обыденность, которую они сравнивают с появлением голубей в городе.

На кадрах видно, как один из медведей забрался в старый дом. Удар на себя приняла сторожевая собака, которая начала яростно лаять на зверя. Следом к зданию выбежали еще два сородича.

Во время защиты от хищников питомец повредил лапку о разбитое стекло, рассказал один из метеорологов.

Для обеспечения безопасности сотрудники станции используют специальные средства отпугивания — «Сигнал Охотника» (имитирующий взрыв со световой вспышкой) и устройство «Гром», генерирующее громкий звук.

Несмотря на инцидент, животные не пострадали, как и люди.

Ранее «МК» писал, что подросток, на которого напал медведь в Солтонском районе Алтайского края, смог выжить благодаря взрыву аккумулятора смартфона.

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