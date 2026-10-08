Три белых медведя залезли к российским метеорологам

На метеостанцию на мысе Челюскин на Таймыре проникли три белых медведя. Об этом сообщает СМИ.
По словам очевидцев, визит хищников для полярников — обыденность, которую они сравнивают с появлением голубей в городе.
На кадрах видно, как один из медведей забрался в старый дом. Удар на себя приняла сторожевая собака, которая начала яростно лаять на зверя. Следом к зданию выбежали еще два сородича.
Во время защиты от хищников питомец повредил лапку о разбитое стекло, рассказал один из метеорологов.
Для обеспечения безопасности сотрудники станции используют специальные средства отпугивания — «Сигнал Охотника» (имитирующий взрыв со световой вспышкой) и устройство «Гром», генерирующее громкий звук.
Несмотря на инцидент, животные не пострадали, как и люди.
Ранее «МК» писал, что подросток, на которого напал медведь в Солтонском районе Алтайского края, смог выжить благодаря взрыву аккумулятора смартфона.
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