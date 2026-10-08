Три человека ранены при ударе ВСУ по территории завода в регионе РФ

В Курской области при атаке ВСУ по территории завода ранены трое

ВСУ атаковали Курскую область, сообщил днем в четверг губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале.

В его сообщении уточняется, что под удар вражеского дрона попала территория сахарного завода в поселке имени Куйбышева в Рыльском районе.

Ранения получили три человека – 52-летний, 43-летний и 41-летний мужчины. У всех пострадавших диагностировали осколочные ранения, раненых везут в областную больницу в Курске на машине "скорой".

Ранее сообщалось, что мирный житель Белгородской области ранен из-за атаки дрона ВСУ.

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