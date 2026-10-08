Трое мужчин расправились с четырьмя детьми и их родителями в доме

В Нигерии трое мужчин убили семью из шести человек и похитили 13 тысяч рублей

В Нигерии в штате Ойо раскрывают жестокое убийство семьи из шести человек — супругов и их четырех детей. Об этом пишет издание Premium Times Nigeria.

По версии полиции, трое мужчин ворвались в дом потерпевших в деревне Олоба, расправились со всеми находившимися внутри, а затем выбросили тела в расположенную неподалеку реку.

Следствие считает, что во время нападения хозяина дома застрелили, а его жене нанесли смертельные удары по голове. Жертвами преступления стали и четверо детей. После расправы злоумышленники, предположительно, похитили 200 тысяч найр (около 13 тысяч рублей), мотоцикл и другое имущество семьи.

По подозрению в преступлении задержаны Хаммед Акинбами, Оджо Акинбами и Падону Эдвард. На допросах они изложили разные версии произошедшего. Один из мужчин заявил, что причиной нападения стал давний конфликт из-за поврежденного телефона, тогда как другой утверждал, что первоначальной целью было получение денег.

Следователи изъяли мотоцикл погибших, самодельное ружье, два мачете и дубинку. К настoящему моменту обнаружены останки матери семейства, поиски остальных погибших продолжаются. Дело передадут в подразделение уголовных расследований для дальнейшего разбирательства.

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