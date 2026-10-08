Трое ранены при атаке ВСУ на пассажирский автобус и фуру: ребенок в тяжелом состоянии

В ЛНР при атаке ВСУ на автобус и фуру ранены трое, в том числе ребенок

ВСУ в разгар дня атаковали пассажирский автобус и проезжающую мимо фуру в восточной части Луганска, сообщил глава республики Леонид Пасечник в четверг.

В сообщении уточняется, что, по предварительным данным, пострадали три человека, в том числе ребенок. Несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали.

Раненым оказывается необходимая медпомощь, на месте происшествия работают оперативные службы. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Лисичанске автомобиль на территории больницы, погибла женщина.

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