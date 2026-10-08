Туристка пропала без вести во врeмя плавания недалеко от Бали

В Индонезии разыскивают 31-летнюю гражданку Южной Кореи Чон Юри, пропавшую во врeмя снорклинга возле популярного туристического острова Гили Траванган. Женщина исчезла 6 октября, когда вместе с друзьями исследовала прибрежные воды. Об этом пишет Bali Times.

По данным издания, около 12:30 туристка отделилась от компании, решив самостоятельно понаблюдать за морскими черепахами. В последний раз очевидцы заметили ее плавающей на поверхности воды. Спустя полтора часа спутники вернулись на берег, однако Чон среди них не оказалось.

Первоначально друзья пропавшей вместе с местными жителями пытались отыскать ее своими силами. Позднее к операции подключились индонезийские спасатели, военнослужащие ВМС, полицейские, рыбаки и добровольцы. Поиски с использованием лодок продолжались до вечера, но обнаружить жeнщину не удалось.

Утром 7 октября специалисты вновь приступили к обследованию акватории в месте исчезновения туристки. По последним подтвержденным сведениям, ее местонахождение остается неизвестным. Гили Траванган, расположенный неподалеку от Ломбока, считается одним из самых посещаемых островов Индонезии и привлекает путешественников возможностью заняться дайвингом и снорклингом.

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