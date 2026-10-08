Тысячи сообщений с экстремистскими видео не помешали обвиняемому выйти из СИЗО

Суд Мельбурна разрешил освобождение под залог 65-летнего Мохамеда Бакита, обвиняемого в распространении экстремистских материалов и участии в террористической организации. Решение приняли 8 октября с учетом тяжелого состояния его здоровья, сообщает ABC News.

Бакита задержали 23 сентября в его доме в районе Карлтон. Ему предъявили несколько обвинений, включая передачу материалов, пропагандирующих насильственный экстремизм, через средства связи и хранение таких материалов.

На предыдущем заседании полиция рассказывала о групповом чате, который первоначально использовали для обсуждения религии. По версии следствия, впоследствии через него начали распространять экстремистские материалы. Бакита назвали одним из наиболее влиятельных участников. Ему приписывают отправку почти десяти тысяч сообщений, в том числе материалов с казнями и нападениями смертников.

Однако суд учел последствия перенесенного в 2023 году инсульта и стойкие неврологические нарушения. Дома обвиняемому ежедневно оказывают помощь. Судья заключил, что в заключении сопоставимый уход потребовал бы госпитализации.

Бакит обязан проживать в своей квартире, регулярно отмечаться в полиции и сдать паспорта. Покидать штат ему запрещено. Рассмотрение дела отложено до марта.

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