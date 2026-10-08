Губернатор Хабаровского края наградит спасителя детей при пожаре

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин наградит местного жителя Игоря Вольштейна, который спас двух девочек при пожаре в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил глава региона на своей странице в Max.

Игорь Вольштейн услышал крик о помощи. Он перетащил двух девочек через балкон к соседке. Затем мужчина пытался вскрыть дверь ломом. Прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.

«Это житель Комсомольска-на-Амуре Игорь Вольштейн, который спас на пожаре двух девочек. Благодаря его мужскому поступку дети живы. Сейчас им оказывается вся необходимая медпомощь. А Игоря Евгеньевича я обязательно награжу лично», — написал Демешин.

Пожар произошёл минувшей ночью в одной из квартир жилого дома на улице Гамарника на четвёртом этаже жилого дома. В результате погибли женщина и четверо её детей. Ещё две девочки выжили. Одна пациентка находится в больнице в состоянии средней тяжести. Вторая девочка вне опасности.

Общая площадь пожара в квартире составила 10 кв. м. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

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