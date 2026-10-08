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Губернатор Хабаровского края наградит спасителя детей при пожаре

Глава Хабаровского края наградит мужчину за спасение детей при пожаре

Глава Хабаровского края наградит мужчину за спасение детей при пожаре

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин наградит местного жителя Игоря Вольштейна, который спас двух девочек при пожаре в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил глава региона на своей странице в Max.

Игорь Вольштейн услышал крик о помощи. Он перетащил двух девочек через балкон к соседке. Затем мужчина пытался вскрыть дверь ломом. Прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.

«Это житель Комсомольска-на-Амуре Игорь Вольштейн, который спас на пожаре двух девочек. Благодаря его мужскому поступку дети живы. Сейчас им оказывается вся необходимая медпомощь. А Игоря Евгеньевича я обязательно награжу лично», — написал Демешин.

Пожар произошёл минувшей ночью в одной из квартир жилого дома на улице Гамарника на четвёртом этаже жилого дома. В результате погибли женщина и четверо её детей. Ещё две девочки выжили. Одна пациентка находится в больнице в состоянии средней тяжести. Вторая девочка вне опасности.

Общая площадь пожара в квартире составила 10 кв. м. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

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