В Бурятии полицейские застрелили агрессивного медведя

Полицейский в пригороде Северобайкальска в Бурятии застрелил медведя, угрожавшего жизни местных жителей. Об этом сообщает ГУ МВД по республике.

Сообщение о крупном хищнике в пригороде, рядом с жилыми домами экстренные службы получили сегодня днем.

По указанному адресу приехали сотрудники полиции. На месте они обнаружили медведя. Увидев людей, он начал проявлять агрессию. Один из правоохранителей был вынужден застрелить его из табельного оружия.

Пострадавших в результате происшествия нет.

До этого в Алтайском крае в 20 километрах от села Солтон медведь напал на 15-летнего подростка. Мальчик смог уцелеть, но получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Позднее стало известно, что подросток, на которого напал медведь, смог выжить благодаря телефону.

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