В Индии нашли редкую змею с двумя головами

В индийском штате Гуджарат местные жители нашли необычную змею с двумя головами на одном теле. Редкую рептилию заметили в деревне Агасвани, после чего вызвали специалистов по спасению диких животных. Об этом пишет NDTV.

В публикации говорится, что находка представляет собой неядовитого волкозуба длиной около 15 сантиметров. У змеи две полноценные головы, каждая из которых имеет собственные глаза. Возраст рептилии специалисты оценили примерно в один год.

Подобная аномалия называется бицефалией и возникает из-за нарушений развития эмбриона. По словам зоозащитников, это первый известный им случай обнаружения двухголовой змеи в Гуджарате. Ранее в Индии сообщалось лишь о нескольких подобных находках.

Сейчас необычная рептилия находится под наблюдением специалистов. В прирoде двухголовым змеям приходится особенно тяжело. Их головы могут действовать независимо друг от друга, мешая животному передвигаться, охотиться и спасаться от хищников.

Ранее в США нашли редкую двухголовую черепаху.

Читайте также:

Женщина пережила остановку сердца, пытаясь спасти тонувшего щенка.

Жуткий ритуал: в Италии перед Хэллоуином массово похищают кошек.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.