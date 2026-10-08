В Казани крупный пожар охватил складское помещение

Крупный пожар произошел на складе в Казани: привлечены десятки спасателей

В Приволжском районе Казани произошло возгорание в одноэтажном складском помещении. Предварительная площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

По данным ведомства, склад построен из сэндвич-панелей и имеет сложную треугольную форму. К основному зданию примыкает двухэтажная административно-бытовая часть с мансардной крышей.

В 05:59 пожару присвоили повышенный ранг №3. К тушению привлекли 71 человека и 21 единицу техники, в том числе 50 сотрудников МЧС России и 15 пожарных машин.

Информация о пострадавших не поступала. Спасатели продолжают работы на месте происшествия и занимаются ликвидацией возгорания.

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