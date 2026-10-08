В Киеве из-за сбоя энергетики остановлена работа канализации

В Киеве возникли сбои в работе канализационной системы. Об этом сообщила администрация Борщаговской сельской общины, объединяющей три небольших населённых пункта в окрестностях украинской столицы.

Секретарь общины Александр Медведь в своём Telegram-канале уточнил, что приём сточных вод в канализационные сети Киева, в том числе с территории Борщаговки, временно прекращён. Причиной стало обесточивание объектов «Киевводоканала».

По словам Медведя, сбой затрагивает работу систем водоотвода и водоснабжения. Когда удастся восстановить нормальную работу, пока неизвестно.

Ранее Киевская городская госадминистрация сообщала о перебоях в работе водопроводной системы в пяти районах столицы. В некоторых домах возможно временное отключение воды. Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, информировал, что в Киеве повреждён важный энергетический объект, из-за чего нарушена подача электроэнергии.

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