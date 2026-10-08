В одной из стран ЕС зафиксирована смерть человека от оспы обезьян

В автономном сообществе Страна Басков скончался мужчина, заболевший оспой обезьян. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, пациент находился в больнице Сан-Себастьяна. Как передаёт издание El Diario Vasco, мужчине было около 60 лет. Он был госпитализирован с другим заболеванием и заразился от пациента, с которым делил палату.

Оспа обезьян (mpox) — редкое вирусное заболевание. Его симптомами являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы.

Вирус передаётся человеку от диких животных — грызунов и приматов, также возможно распространение от человека к человеку. При лёгком течении болезнь проходит самостоятельно и длится от двух до трёх недель.

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