В Остроленке задержали студента, устроившего резню в колледже

Девять человек пострадали при нападении с ножом в польском техникуме

Число пострадавших в результате нападения в техникуме города Остроленка в Польше достигло девяти человек. Об этом сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры Эльжбета Лукасевич, передает Polish Press Agency.

Среди пострадавших — пятеро учащихся, двое преподавателей и два случайных прохожих. На них нападающий напал во время бегства с места преступления. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет ни у одного из пострадавших.

Злоумышленником оказался 19-летний ученик выпускного класса Якуб З. Его задержали неподалеку от учебного заведения. Юноша получил ссадины и ранения, которые нанес себе сам. Ранее он уже привлекал внимание полиции из-за проблем с наркотиками и состоял на учете у специалистов.

Помимо ножа, студент пронес в здание самодельное взрывное устройство. Национальный прокурор Дариуш Корнелюк сообщил, что в компьютерном классе из рюкзака нападавшего пошел дым. Преподаватель и ученики успели выбросить сумку в окно, предотвратив детонацию.

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