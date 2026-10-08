В Подмосковье после атаки БПЛА погиб человек

В Подмосковье после атаки БПЛА погиб мужчина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в четверг сообщил о погибшем в результате атаки вражеских беспилотников.

В сообщении Воробьева уточняется, что в микрорайоне Климовск горокруга Подольск погиб 57-летний мужчина. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Помимо этого, после атаки на проспекте 50-летия Октября загорелись три автомобиля, пожар полностью ликвидирован.

- По предварительной информации, пострадала 37-летняя женщина. Сейчас уточняем ее состояние, вся необходимая помощь будет оказана, - говорится в сообщении.

Также Воробьев добавил, что в расположенном рядом многоквартирном доме повреждено остекление, несущие конструкции здания не пострадали. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Лисичанске автомобиль на территории больницы, погибла женщина.

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