В российском городе произошло первое ДТП с участием ребенка-зацепера

В Тюмени случилось первое в городе дорожно‑транспортное происшествие с участием зацепера — пострадал 11‑летний мальчик. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Инцидент произошёл днём на улице Малой Боровской, 5. По свидетельству очевидицы, ребёнок зацепился за кузов автобуса на остановке, проехал так несколько метров, а затем сорвался и упал на проезжую часть прямо перед её машиной. В результате падения школьник получил травму головы.

По предварительным данным, мальчик был не один: как минимум трое подростков катались, цепляясь за автобусы. Сейчас автоинспекторы выясняют номер маршрута и ведут поиск водителя транспортного средства.

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