В российском городе провели спасательную операцию во время пожара в МКД

В Орле шесть человек спасли и шестерых эвакуировали при пожаре

В Орле сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области провели спасательную операцию во время пожара в многоквартирном доме на площади Поликарпова.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, из горящего здания были спасены шесть человек, ещё шесть жителей эвакуированы. К сожалению, одна женщина получила травмы и была госпитализирована в областную больницу.

Инцидент произошел 16:54 по московскому времени, когда на телефон службы спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже многоквартирного дома. Огонь охватил жилую комнату, повредив предметы быта и интерьера.

Из опасной зоны была оперативно выведена женщина, находившаяся в горящей квартире. Кроме того, звенья газодымозащитной службы спасли пять человек, включая двоих детей, из соседних квартир. Всего было эвакуировано шесть человек.

На месте происшествия работали 14 сотрудников МЧС России. Причины возникновения пожара и все обстоятельства случившегося выясняются специалистами