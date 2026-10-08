В Салавате отразили атаку беспилотников

Силы ПВО Минобороны России отразили атаку беспилотников, атаковавших город Салават Республики Башкортостан. Об этом сообщил мэр города Марат Загидуллин на своей странице в Max.

«Сегодня утром отразили атаку БПЛА на Салават. Обломки нескольких беспилотников упали в промзоне, возникло возгорание», — написал глава города.

Предприятие в промышленной зоне продолжает работу. Никто не погиб и не пострадал в результате происшествия.

Башкортостан регулярно подвергается попыткам атак беспилотных аппаратов. Системы противовоздушной обороны обеспечивают защиту промышленных объектов.

Ранее атаке БПЛА подверглось промышленное предприятие в Краснодаре. В итоге обломки упали прямо на здание завода. По данным регионального оперативного штаба, в результате инцидента никто не пострадал.

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