В Салавате отразили атаку беспилотников

Силы ПВО Минобороны России отразили атаку беспилотников, атаковавших город Салават Республики Башкортостан. Об этом сообщил мэр города Марат Загидуллин на своей странице в Max.
«Сегодня утром отразили атаку БПЛА на Салават. Обломки нескольких беспилотников упали в промзоне, возникло возгорание», — написал глава города.
Предприятие в промышленной зоне продолжает работу. Никто не погиб и не пострадал в результате происшествия.
Башкортостан регулярно подвергается попыткам атак беспилотных аппаратов. Системы противовоздушной обороны обеспечивают защиту промышленных объектов.
Ранее атаке БПЛА подверглось промышленное предприятие в Краснодаре. В итоге обломки упали прямо на здание завода. По данным регионального оперативного штаба, в результате инцидента никто не пострадал.
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