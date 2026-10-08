...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Россия 1600

В Салавате отразили атаку беспилотников

Мэр Салавата сообщил об отражении атаки БПЛА

Мэр Салавата сообщил об отражении атаки БПЛА

Силы ПВО Минобороны России отразили атаку беспилотников, атаковавших город Салават Республики Башкортостан. Об этом сообщил мэр города Марат Загидуллин на своей странице в Max.

«Сегодня утром отразили атаку БПЛА на Салават. Обломки нескольких беспилотников упали в промзоне, возникло возгорание», — написал глава города.

Предприятие в промышленной зоне продолжает работу. Никто не погиб и не пострадал в результате происшествия.

Башкортостан регулярно подвергается попыткам атак беспилотных аппаратов. Системы противовоздушной обороны обеспечивают защиту промышленных объектов.

Ранее атаке БПЛА подверглось промышленное предприятие в Краснодаре. В итоге обломки упали прямо на здание завода. По данным регионального оперативного штаба, в результате инцидента никто не пострадал.

Читайте также в материалах:

Дата-центр «Яндекса» в Рязанской области остановил работу после атаки БПЛА;

В Подмосковье выросло число погибших и пострадавших при атаке БПЛА.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Подписаться

Автор: