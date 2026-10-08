В США идентифицировали тело пропавшего в 1981 году военного

Останки офицера Береговой охраны США опознали через 45 лет после находки в море

Американские следователи идентифицировали останки офицера Береговой охраны США, обнаруженные у побережья штата Нью-Джерси 45 лет назад. Личность погибшего удалось установить благодаря современным технологиям анализа ДНК. Об этом информирует издание People.

Тело было найдено в открытом океане 22 мая 1981 года. На тот момент правоохранительные органы не смогли собрать достаточное количество улик и определить личность погибшего даже с помощью доступных тогда методов генетической экспертизы. Идентификация стала возможной только в октябре 2026 года.

Установлено, что останки принадлежат Глену Наполеону Бербейджу, служившему в Береговой охране США. В марте 1981 года мужчина прибыл в Нью-Джерси, забрал свой багаж из аэропорта и бесследно исчез. 23 марта 1981 года его официально объявили пропавшим без вести.

Несмотря на установление личности погибшего, обстоятельства его смерти остаются неизвестными. Полиция пока не располагает данными о том, что именно произошло с Бербейджем. Расследование уголовного дела продолжается.

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