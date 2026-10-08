В США казнили мужчину после неудачной смертельной инъекции женщине

В Техасе казнен человек - это первая казнь в США после неудачной смертельной инъекции Кристе Пайк. Сообщается, что 46-летний Джамаал Говард был казнен с помощью смертельной дозы пентобарбитала после того, как адвокаты отклонили ходатайство об отсрочке.

Жителю Техаса был приведен в исполнение приговор к смертной казни в среду - это была первая казнь в США после неудачной смертельной инъекции Кристе Пайк в Теннесси на прошлой неделе.

Как пишет The Guardian, 46-летний Джамаал Говард был объявлен мертвым в 8:03 вечера после получения смертельной дозы пентобарбитала, седативного средства, в государственной тюрьме в Хантсвилле.

Адвокаты афроамериканца Говарда пытались остановить казнь, утверждая в апелляционном суде по уголовным делам штата Техас, что существует аналогичный риск казни Говарда с использованием той же смертельной инъекции, которая была применена к Кристе Пайк. Пайк пережила две дозы пентобарбитала и жаловалась, что, когда ей давали препарат, ей казалось, что ее руки вот-вот взорвутся.

“Техас не должен стремиться пойти по стопам Теннесси”, - утверждали адвокаты Говарда.

Но, пишет The Guardian, суд отклонил просьбу об отсрочке и позже отказал во второй попытке остановить судебное разбирательство по делу о наркотиках. Суд отказал в обоих случаях без объяснения причин. Верховный суд США также отклонил апелляцию в среду вечером без комментариев.

В этом году в Техасе были казнены шесть человек, после Говарда запланированы еще две казни с использованием смертельных инъекций, пишет The Guardian. Он стал 30-м человеком, казненным по всей стране в 2026 году.

В 2001 году Говард был признан виновным в тяжком убийстве за ограбление круглосуточного магазина в Силсби, городке к северу от Бомонта, и смертельное ранение 42-летней продавщицы Вики Свартут.

На вопрос начальника тюрьмы, есть ли у него последнее заявление, Говард рассыпался в извинениях перед членами семьи своей жертвы, которые наблюдали за происходящим через смотровое окно всего в нескольких метрах от камеры смертника.

“Я хочу, чтобы вы приняли мои извинения, и я хочу, чтобы вы простили меня”, - сказал он незадолго до начала инъекции. “Я сожалею о том, что произошло. Я хочу, чтобы вы научились прощать меня в один прекрасный день”.

Его команда юристов утверждала, что на момент совершения преступления Говард был умственно отсталым и, следовательно, не имел права на смертную казнь, как постановил Верховный суд в 2002 году.

Между тем, во вторник недоказненная Криста Пайк пришла в сознание. Ее адвокаты говорят, что у нее пневмония и она не может двигать руками.

Казнь Пайк стала второй неудачной казнью в Теннесси в этом году, и губернатор Билл Ли запретил любые дальнейшие смертельные инъекции до конца года. Он также распорядился провести расследование, чтобы выяснить, почему казнь Пайк не состоялась. Адвокаты Пайк ранее утверждали, что из-за заболевания крови смертельная инъекция была болезненной. Также ходили слухи о качестве пентобарбитала.

“Существует аналогичный риск, - написали адвокаты Говарда в ходатайстве, поданном в среду в апелляционный суд по уголовным делам штата Техас, - что техасские препараты для приведения приговора в исполнение также подвергаются порче, поскольку они уже давно вышли за пределы первоначального срока годности, предусмотренного фармакопеей для препаратов такого рода”.

На прошлой неделе апелляционный суд пятого округа отклонил ходатайство о приостановлении казни Говарда, отмечает The Guardian.