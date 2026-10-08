Ребенка спасли из-под завалов после обрушения дома в Стамбуле

В районе Малтепе в Стамбуле частично обрушился шестиэтажный дом, под завалами могут находиться люди, сообщает телеканал TRT.

Инцидент произошел утром 8 октября. По неизвестным причинам обрушились два нижних этажа здания, где располагались коммерческие помещения. В момент происшествия они были закрыты.

К месту происшествия направили спасателей и бригады скорой помощи. Специалисты эвакуируют жителей дома и продолжают разбирать завалы.

По данным TRT, из-под обломков живым извлекли ребенка. Его госпитализировали. Информация о других пострадавших и погибших пока не поступала.

Читать также: Тела мужчины и женщины с признаками насилия нашли при пожаре в Приморье

Молния ударила в самолет со 104 пассажирами, готовившийся к приземлению