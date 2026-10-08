В Стамбуле эвакуировали три дома после обрушения семиэтажки

В Стамбуле эвакуировали жителей трех домов, расположенных рядом с частично обрушившимся семиэтажным зданием в районе Малтепе. По оценке властей, строения небезопасны, сообщает губернатор мегаполиса Давут Гюль.

Всех 44 эвакуированных жителей разместили в гостинице при координации с префектурой. На месте происшествия продолжаются поиски трех человек в возрасте 20, 40 и 60 лет, которые могут находиться под завалами.

Ранее в результате обрушения погибли два человека, еще десять были спасены. Шесть пострадавших остаются в больницах, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Спасатели также проводят контролируемый снос здания, чтобы не допустить его падения на соседние дома.

ЧП произошло утром 8 октября в квартале Джевизли. У здания обрушились три этажа с одной стороны. Дом построили в 1987 году, а позднее к нему незаконно пристроили еще два этажа. Прокуратура Стамбула расследует происшествие и задержала архитектора и начальника строительства.

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