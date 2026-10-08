В Стамбуле спасли пять человек после обрушения жилого дома

Спасатели извлекли пять человек из-под завалов семиэтажного дома, обрушившегося в районе Малтепе Стамбула. Об этом сообщил губернатор провинции Давут Гюль, передаёт Anadolu.

«Это здание 1987 года постройки. На цокольном этаже находится магазин, шесть этажей используются как жилые. Всего в здании 12 квартир. Согласно данным системы регистрации населения, общее число проживающих составляет 33 человека. В результате обрушения пострадали четыре квартиры на цокольном, первом и втором этажах. По нашим данным, в этих четырёх квартирах зарегистрированы в общей сложности 14 человек», — сказал губернатор.

Фактическое число людей в квартирах в момент обрушения может отличаться от регистрационных данных. Двое из 14 зарегистрированных человек сейчас находятся в своих родных городах. С четырьмя людьми удалось установить контакт. Под завалами остаются ещё три человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Власти расследуют причины обрушения здания. Проверка пройдёт в судебном и административном порядке.

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