В Запорожской области произошли взрывы

В Запорожье, которое временно находится под контролем киевского режима, произошли взрывы. Об этом сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на собственные источники.

Профильные ведомства разбираются, что именно стало источником взрывов. Не сообщается, где конкретно они произошли и есть ли пострадавшие или разрушения.

Одновременно с этим в подконтрольных Киеву районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Сирены звучат на фоне сообщений о взрывах.

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