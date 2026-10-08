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Происшествия 1771

Во Львове поезд врезался в электровоз: травмы у машиниста и пассажиров

Во Львове дизельный поезд столкнулся с электричкой, пострадали пятеро человек

Во Львове дизельный поезд столкнулся с электричкой, пострадали пятеро человек
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Во Львове произошло столкновение дизельного поезда с электричкой. В результате происшествия пострадали как минимум пять человек. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги» в своём Telegram-канале.

По данным компании, инцидент случился во время отправления со станции Подзамче. Дизельный поезд, следовавший по маршруту Львов — Сокаль, допустил столкновение с электровозом. В результате травму ноги получил машинист дизельного состава. Кроме того, медицинская помощь оказывается четырём пассажирам этого поезда.

Машинисты электровоза, как уточнили в компании, не пострадали. Обстоятельства происшествия на месте выясняют специалисты железной дороги и специальные службы. Других подробностей об инциденте и состоянии пострадавших не приводится.

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