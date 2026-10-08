Водитель автобуса ранен при атаке ВСУ на Горловку

ВСУ атаковали Калининский район Горловки в четверг, сообщил мэр города Иван Приходько в своем канале.

В его сообщении уточняется, что в результате атаки украинского БПЛА ранения получил водитель пассажирского автобуса в Калининском районе города.

Состояние пострадавшего уточняется.

Ранее Приходько сообщал о том, что в результате атаки дрона ВСУ в Никитовском районе Горловки повреждения получила автомобильная техника одного из коммунальных предприятий города и инфраструктура.

Ранее сообщалось, что над регионами России сегодня уничтожили 113 украинских БПЛА.

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