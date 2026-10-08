Водитель напал на российскую таксистку после дорожного конфликта

В Екатеринбурге водитель напал на таксистку на дороге после конфликта

В Екатеринбурге водитель напал на таксистку на дороге. Конфликт произошел утром 7 октября в районе перекрестка улиц Бебеля и Пехотинцев. Об этом сообщает издание E1.RU со ссылкой на пострадавшую.

По словам девушки по имени Алиса, она стояла на дублере улицы Бебеля, когда водитель черной легковушки попытался выехать на дорогу со стороны парковки. Таксистка его не пропустила и уехала дальше.

После этого мужчина начал подрезать ее автомобиль, открыл окно и стал выкрикивать оскорбления. В ответ на грубость девушка ответила ему, после чего водитель выждал момент и, когда она проезжала мимо, распылил перцовый баллончик в приоткрытое окно.

В результате нападения газ заполнил салон машины, попав девушке на лицо и руки. По словам россиянки, она уже два дня не может отмыть автомобиль от химического состава.

В машине пострадавшей не был установлен видеорегистратор, а государственный номер нападавшего она не запомнила. Девушка написала заявление о нападении в полицию.

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