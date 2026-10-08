Водитель выстрелил в полицейского после приветствия и получил огромный срок

Стрелявший в полицейского в Калифорнии получил от 50 лет до пожизненного

Суд в калифорнийском округе Санта-Клара назначил Джеффри Чою наказание от 50 лет до пожизненного заключения за покушение на убийство полицейского. Мужчина открыл огонь почти в упор во время дорожной проверки. Один из выстрелов ранил сотрудника, но бронежилет остановил дальнейшее движение пули, сообщила окружная прокуратура.

Нападение произошло 16 июля 2022 года в Маунтин-Вью. Полицейский работал на смене по выявлению нетрезвых водителей и остановил Ford Explorer после нарушения правил проезда перекрестков. Когда сотрудник подошел к водительской двери, они обменялись приветствиями. Затем Чой поднял пистолет и дважды выстрелил.

Первая пуля прошла мимо. Вторая пробила руку полицейского и попала в его бронежилет. Чой уехал, вскоре разбил автомобиль и продолжил скрываться пешком. Несколько часов он провел в помещении прачечной, после чего сумел покинуть город. На следующий день его задержали возле ресторана во Фримонте, куда он пришел поесть с семьей.

Присяжные признали Чоя виновным в покушении на убийство ранее в этом году. На момент нападения ему уже запрещалось владеть оружием из-за судимости. Кроме того, он находился на свободе под залогом и разыскивался по делу о незаконном хранении пистолета.

Раненый сотрудник восстановился и вернулся к службе. На заседании по назначению наказания суду представили его письмо. Полицейский рассказал, что ранения зажили, однако пережитое продолжает влиять на отношения с женой, четырьмя детьми и коллегами.

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