Воры украли почти все тыквы с семейной фермы перед Хэллоуином

В США перед Хэллоуином у семьи фермеров украли почти все тыквы

В США у семьи украли почти все тыквы накануне Хэллоуина. Об этом сообщает The Independent.

Фермеры Вики и Тайлер Майерс в этом сезоне посадили около тысячи тыкв, но страховать их не стали. Позже они обнаружили, что обычные оранжевые тыквы пропали. Пара рассказала, что в преддверии Хэллоуина люди заказали много урожая, и теперь им придется возвращать клиентам деньги.

«Финансово это не откат для нашей фермы. Мы продолжим двигаться вперед, извлечем уроки из этого сезона и подготовимся к следующему», — сказал Тайлер.

Семья также рассказала, что у других людей тоже крали тыквы с фермы. Несмотря на происшествие, вход на ферму останется свободным, но перед этим пара планирует установить камеры видеонаблюдения.

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