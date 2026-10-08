ВСУ атаковали автомобиль россиян, приехавших в больницу: есть погибший

ВСУ атаковали в Лисичанске автомобиль на территории больницы, погибла женщина

ВСУ атаковали мирных граждан в ЛНР, которые приехали в больницу. Об этом в четверг сообщил глава республики Леонид Пасечник.

В его сообщении уточняется, что украинский дрон нанес удар по легковому автомобилю на территории больницы в Лисичанске. В результате целенаправленной атаки ВСУ по мирным людям, которые приехали в лечебное учреждение, погибла 41-летняя женщина.

Также Пасечник уточнил, что из-за атаки пострадали еще два человека – молодая девушка и мужчина.

Ранее сообщалось, что в Курской области при атаке ВСУ по территории завода ранены трое.

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