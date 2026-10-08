ВСУ атаковали регион РФ, ранены трое

В Брянской области при атаках ВСУ ранены три человека

ВСУ атаковали Брянскую область, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем канале в четверг. Ранены три человека.

В сообщении уточняется, что украинский дрон-камикадзе нанес удар по велосипедисту в селе Воронок Стародубского района, мужчина получил множественные ранения.

Помимо этого, дроны ВСУ атаковали два движущихся грузовика на автодороге Брянск-Новозыбков около села Смотрова Буда в Клинцовском районе.

- В одном случае осколочные ранения получил водитель, во втором — женщина-пассажир. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, - уточнил Ковальчук.

Ранее сообщалось, что над Брянской областью уничтожили 32 вражеских БПЛА.

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