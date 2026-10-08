ВСУ атаковали Запорожскую область, есть раненые

Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области за прошедшие сутки три человека пострадали в результате атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в четверг.

В его сообщении уточняется, что ВСУ целенаправленно атаковали мирные населенные пункты региона, автотрассу и гражданские объекты. Так, двое мужчин 2002 и 1987 годов рождения пострадали в поселке Михайловска, поврежден частный дом.

В поселках Куйбышево и Камыш-Заря в результате украинских атак повреждены жилые дома, пострадавших нет.

- Вблизи села Владимировка Приазовского муниципального округа в результате атаки БпЛА противника пострадал мужчина 1975 года рождения, - отметил Балицкий.

Пострадавшим оказывается медпомощь, мониторинг оперативной обстановки продолжается.

Ранее сообщалось, что над Брянской областью уничтожили 32 вражеских БПЛА.

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