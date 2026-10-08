Вышедшие к ресторану медведи напугали российских туристов

В Красной Поляне два медведя подошли к ресторану и напугали туристов

В Сочи два медведя подошли к ресторану на Красной Поляне, где в этот момент находились туристы. Инцидент произошел 8 октября, кадры с животными распространились в социальных сетях.

На видео запечатлено, как пара посетителей сидит за столиком у панорамного окна, когда за стеклом спокойно проходят два медведя.

Через некоторое время в кадре появляется еще один зверь, предположительно шакал. После этого туристам пришлось поспешно покинуть заведение и направиться к отелю, чтобы не столкнуться с хищниками на улице.

Ресторан расположен в районе дополнительной горной Олимпийской деревни, недалеко от канатных дорог.

Этой осенью подобные инциденты в районе курорта уже случались. В сентябре медведь забрался в пятизвездочный отель, где прошел из подсобного помещения в коридоры.

Испуганный сотрудник встретил его и убежал, после чего зверь самостоятельно покинул здание.

Читайте также:

«Ранее судимый россиянин нелегально намыл полкило золота»

«Медведь набросился на 15-летнего российского подростка»