Выяснились подробности массового убийства кошек пенсионером: выбросил по ошибке

Выяснились подробности жестокого обращения с домашними животными, в котором обвинили 66-летнего жителя района Ясенево, выбросившего на днях четырех кошек с 20-го этажа. Питомцы упали на крышу припаркованной возле дома иномарки и погибли.

Как выяснил «МК», кошмарный инцидент произошел в среду на Литовском бульваре. Сильно злоупотребляющий спиртным живодер, в годы молодости трудившийся сварщиком, рано утром, пока все родные спали, по очереди скинул из окна полуторагодовалую кошку Асю, 7-летнего кота Питрика и двух 5-месячных котят. Они упали на крышу «Рено» и скончались на месте. После этого пенсионер как ни в чем ни бывало пошел на кухню, чтобы налить себе кофе. Примечательно, что он ничего не сказал своим родным, которые проснулись, чтобы собраться на работу.

О ситуации стало известно через некоторое время от прохожих и хозяйки автомобиля «Рено», у которого оказалось разбито стекло и помята крыша. Родственники злодея сами вызвали сотрудников Росгвардии – те отвезли москвича в полицию, но через сутки его отпустили. Вернувшись домой, живодер первым делом выпил водки.

Родные живодера пояснили полицейским, что всего в квартире было восемь котов, при этом двух пятимесячных котят собирались на днях забрать на дачу. Пенсионер сознался, что на самом деле он хотел расправиться с любимой кошкой жены по кличке Люська, но в нетрезвом состоянии перепутал животных и выбросил из окна своего своего любимого Питрика. Мертвых животных видели внуки злодея – они получили психологическую травму.

Пока по делу проводится проверка. Тем временем владелица разбитой иномарки потребовала выплатить ей 90 тысяч рублей.