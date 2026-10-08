Задержанной забыли разъяснить права, и полиции пришлось отпустить её

В южнокорейском Чонджу освободили из-под стражи 22-летнюю женщину, обвиняемую в двух кражах. Проверка установила, что при задержании полицейские своевременно не разъяснили ей законные права.
При этом уголовное преследование продолжается — дело передали в суд без содержания обвиняемой под стражей. Об этом 8 октября сообщило агентство Yonhap.
По версии обвинения, в сентябре женщина дважды похитила товары общей стоимостью около 300 тысяч вон. После задержания она находилась под стражей, а 28 сентября материалы ее дела передали органу, поддерживающему обвинение.
При изучении материалов женщина заявила, что во время задержания ей не сообщили о процессуальных правах. Проверка подтвердила нарушение. Сотрудник полиции не смог точно вспомнить, провел ли необходимую процедуру на месте, и разъяснил права позднее, уже в служебном помещении.
Как поясняют корейские издания, такое запоздалое уведомление не исправило нарушение процедуры задержания. Уже 29 сентября содержание женщины под стражей отменили. После дополнительного изучения материалов обвинение в кражах сохранили, а 7 октября дело направили в суд.
Полиция провинции Чонбук объявила о намерении провести служебную проверку действий сотрудника. Ведомство также сообщило о подготовке обучения для следственных и территориальных подразделений, чтобы подобные нарушения не повторялись.
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