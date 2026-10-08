Задержки рейсов в Сочи достигли 12 часов

В аэропорту Сочи задерживается 21 рейс — восемь на вылет и 13 на прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Среди задержанных на вылет — самолеты в Тель-Авив, Ереван, Москву, Екатеринбург, Астрахань, Нижний Новгород, Казань и Самару. Время ожидания составляет от менее часа до шести часов.

На прилет задерживаются 13 рейсов, в том числе из Саранска, Минеральных Вод, Уфы, Тюмени, Дубая, Самары и Нижнего Новгорода. Еще по два рейса ожидаются из Перми, Москвы и Казани. Задержки достигают 12 часов.

Ранее Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Сочи и других аэропортах юга России. Последний раз ограничения в Сочи действовали с 00:30 до 01:27 мск. В целях безопасности полетов также вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика.

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