Заведено дело после убийства женщины на территории детсада

В Майкопе 69‑летний мужчина подозревается в убийстве супруги — преступление было совершено на территории детского сада. Об этом проинформировало следственное управление СК РФ по Республике Адыгея в своём канале в «Максе».

По данным ведомства, следственный отдел по городу Майкопу возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как установило следствие, вечером 7 октября мужчина, испытывая неприязнь к жене, нанёс ей несколько ножевых ранений на территории детсада. Нож он принёс с собой. Женщина скончалась на месте. Подозреваемый задержан, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Читайте также: Школьник в Польше напал с ножом на уборщицу