Женщина пережила остановку сердца, пытаясь спасти тонувшего щенка

В английском Дарлингтоне 66-летняя Карен Мейтчелл оказалась в больнице после попытки спасти шестимесячного щенка. Собака ее внучки бросилась в озеро, уровень воды в котором сильно поднялся после продолжительных дoждей. Об этом сообщает Chronicle Live.

Опасаясь, что животное утонет, женщина отправилась за ним. Последующие события она почти не помнит. Предположительно, во время поисков Мейтчелл потеряла сознание. Родственники заметили ее исчезновение и начали звать на помощь.

На призывы откликнулся случайно оказавшийся поблизости пожарный. Он вытащил женщину из воды и около 15 минут проводил реанимационные мероприятия до прибытия экстренных служб. Пострадавшую госпитализировали и на несколько дней ввели в искусственную кому.

Через две недели Мейтчелл смогла вернуться домой. В знак благодарности людям и службам, участвовавшим в ее спасении, британка организовала благотворительное мероприятие и собрала около 1,4 тысячи фунтов стерлингов для помогавших ей организаций.

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