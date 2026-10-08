Женщина с ребенком на автомобиле влетела в подпорную стену в Сочи

В Сочи женщина на автомобиле влетела в подпорную стену. Фотографии аварии опубликовал Telegram-канал «Росгвардия Краснодарский край».
На кадрах видно, что ДТП привело к частичному обрушению опорной стены. Сама машина пострадала не сильно: у нее поднялась крышка капота.
По словам источника, в салоне автомобиля находились двое пострадавших: женщина и ее четырехлетняя дочь. Инцидент произошел на глазах у сотрудников правоохранительных органов.
Росгвардейцы помогли пострадавшим выбраться из машины. Девочка не пострадала. Ее отец, который приехал на место аварии, забрал ее. Водитель получила травму руки. Ей вызвали скорую помощь.
Информации о состоянии пострадавшей на текущий момент нет. Ведется расследование для выяснения всех деталей и причин случившегося.
Ранее под Екатеринбургом фура насмерть сбила водителя, чинившего машину.
Также ранее было опубликовано фото с места смертельного ДТП с автобусом в Жуковском.