Женщина с ребенком на автомобиле влетела в подпорную стену в Сочи

В Сочи автомобилистка врезалась в подпорную стену

В Сочи женщина на автомобиле влетела в подпорную стену. Фотографии аварии опубликовал Telegram-канал «Росгвардия Краснодарский край».

На кадрах видно, что ДТП привело к частичному обрушению опорной стены. Сама машина пострадала не сильно: у нее поднялась крышка капота.

По словам источника, в салоне автомобиля находились двое пострадавших: женщина и ее четырехлетняя дочь. Инцидент произошел на глазах у сотрудников правоохранительных органов.

Росгвардейцы помогли пострадавшим выбраться из машины. Девочка не пострадала. Ее отец, который приехал на место аварии, забрал ее. Водитель получила травму руки. Ей вызвали скорую помощь.

Информации о состоянии пострадавшей на текущий момент нет. Ведется расследование для выяснения всех деталей и причин случившегося.

Ранее под Екатеринбургом фура насмерть сбила водителя, чинившего машину.

Также ранее было опубликовано фото с места смертельного ДТП с автобусом в Жуковском.

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